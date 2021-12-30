30 Декабря 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: www.rzd.ru

В Ишиме из-за опоздания поезда пассажир получил травмы: пытался на ходу запрыгнуть в вагон

В Ишиме мужчина получил травму, запрыгнув в опоздавший поезд "Красноярск-Москва". Видеозапись инцидента, заснятая на камеры видеонаблюдения, опубликована в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В обстоятельствах травмирования мужчины разбираются правоохранители.

По предварительным данным, вечером, 28 декабря, на станцию Ишим с опозданием прибыл пассажирский поезд № 255 сообщением "Красноярск -Москва". Из-за опоздания стоянка была сокращена до нескольких минут. Сотрудники поездной бригады рекомендовали пассажирам не выходить на перрон, однако некоторые пренебрегли этой информацией и когда состав начал движение, а пассажиры, не успевшие зайти в поезд, начали на ходу запрыгивать в вагон. Проводник сорвал стоп-кран, но один из пассажиров, 66-летний житель города Северо-Енисейский, успел сорваться с поручней, попал под колесную пару.

На помощь пострадавшему пришли сотрудники линейного отделения полиции. Они вытащили мужчину из под колес. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Теги: поезд, пассажир, травма



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