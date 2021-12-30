30 Декабря 2021
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Политика В России
Логотип сервиса Netflix. (2021) | Фото: Netflix

Российские власти хотят заставить Netflix транслировать НТВ и "Спас"

Американский стриминговый сервис Netflix, имеющий в России локализованную версию, заставят распространять 20 федеральных телеканалов (первый и второй мультиплекс). В марте 2022 года в силу вступит норма, обязывающая все аудиовизуальные сервисы (АВС), внесенные в специальный реестр Роскомнадзора, транслировать эти каналы. И Netflix уже числится в этом реестре.

Также Netflix предстоит перерегистрировать российскую версию в России, и либо получить разрешение специальной правительственной комиссии, либо снизить свою долю в своем же сервисе до 20% - это тоже новое требование законодательства (80% должны принадлежать российским структурам).

Кроме того, для трансляции российских телеканалов Netflix будет обязан установить российский же софт, передает ТАСС.

Теги: netflix, трансляция, законодательство, реестр, роскомнадзор



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