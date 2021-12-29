29 Декабря 2021
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кресло, рабочий стол (2017) | Фото:

Гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения уходит со своего поста

Гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева покидает свой пост, сообщили Накануне.RU в Департаменте культуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что завтра будет последний рабочий день Казначеевой. Она уходит в отставку по собственному желанию. Должность занимала с 2019 г. До назначения работала в депкультуры Югры.

Сейчас исполнять обязанности директора ТКТО будет первый заместитель Вероника Кирюшина.


Теги: Надежда Казначеева, отставка, Гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения



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