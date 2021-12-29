Гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения уходит со своего поста

Гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева покидает свой пост, сообщили Накануне.RU в Департаменте культуры Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что завтра будет последний рабочий день Казначеевой. Она уходит в отставку по собственному желанию. Должность занимала с 2019 г. До назначения работала в депкультуры Югры.

Сейчас исполнять обязанности директора ТКТО будет первый заместитель Вероника Кирюшина.



