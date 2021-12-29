Экс-президент Молдавии стал подозреваемым по делу о хищении $12 миллионов

Бывший президент Молдавии Игорь Додон стал подозреваемым по делу о хищении $12 млн. Сегодня он дал показания в генеральной прокуратуре страны.

"Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый", - цитирует Додона РИА Новости.

Речь идет о хищениях госсредств через схему закупки электроэнергии в 2008 году. Додон вину в краже отрицает и возмущается тем, что генпрокуратура решила вернуться к рассмотрению дела 13-летней давности.

"Я считаю, что это попытка сместить акценты для общества перед Новым годом, власти хотят отвлечь население от проблем вроде повышения пенсионного возраста. Это дело уже рассматривалось четыре года назад, сейчас к нему вернулись", - пояснил экс-президент.