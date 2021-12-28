Роспотребнадзор Югры предложил ужесточить "ковидные" ограничения в новогодние праздники

Роспотребнадзор Югры предложил ввести в округе новые ограничения для заведений общепита, услуг общественного транспорта и гостиниц. Об этом сегодня на заседании оперштаба сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева во время заседания оперштаба по противодействию коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главным санитарным врачом РФ утверждены методические рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в период новогодних праздников. Большая часть из них учтена в наших регламентах по культмассовым мероприятиям, детским, образовательным. Но там есть предложения для муниципалитетов по организации общественного питания, гостиниц, услуг транспорта. Предлагаю придерживаться этих рекомендаций, чтобы не возвращаться с праздников на больничные койки", — заявила Соловьева в прямом эфире.

Какие конкретно ограничения предлагается ввести - не уточняется. Губернатор пообещала, что власти региона дополнят протокол теми рекомендациями, которые не были учтены.

Напомним, ранее на территории ХМАО-Югры коронавирусные ограничения были продлены до 31 января следующего года. По-прежнему приостановлена деятельность детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории ТЦ, развлекательных и досуговых заведений и кальянных. Запрет также продлен на зрелищно-развлекательные мероприятия, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня.

При этом детям до 14 лет разрешено посещать ТЦ, но только в сопровождении родителей. При заселении в гостиницы, иностранцы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию РФ.