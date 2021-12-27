27 Декабря 2021
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Политика В бывшем СССР
акция протеста в Минске (2020) | Фото: t.me/breakingmash

21-летнего россиянина в Белоруссии приговорили к 11 годам колонии за администрирование Telegram-канала

Минский городской суд приговорил к 11 годам колонии 21-летнего россиянина Егора Дудникова.

Молодой человек администрировал (например, озвучивал ролики) Telegram-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который в этой стране признан террористической организацией и запрещен. Дудникова признали виновным в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Дудников сотрудничал со следствием и написал явку с повинной.

Теги: егор дудников, приговор, белоруссия



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