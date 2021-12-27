21-летнего россиянина в Белоруссии приговорили к 11 годам колонии за администрирование Telegram-канала

Минский городской суд приговорил к 11 годам колонии 21-летнего россиянина Егора Дудникова.

Молодой человек администрировал (например, озвучивал ролики) Telegram-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который в этой стране признан террористической организацией и запрещен. Дудникова признали виновным в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Дудников сотрудничал со следствием и написал явку с повинной.