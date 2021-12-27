Ямальский депутат, замешанный в секс-скандале, раскритиковал ЛДПР и отказался от мандата

Скандально известный депутат ноябрьской городской думы Дмитрий Бавдурный отказался от мандата, передает корреспондент Накануне.RU.

В Instagram-аккаунте политик выступил с заявлением, в котором объяснил свое решение о досрочной отставке из-за переезда в Тюмень, а также заявил о несогласии с позицией партии ЛДПР.

"Я категорически не согласен с политикой, проводимой партией, в которой я состою. С партией ЛДПР. Это касается ее позиции в части обязательности QR-кодов. Как юрист, как человек, как гражданин, я не принимаю QR-коды, протестую против их насильственного внедрения. Человек вправе сам решать прививаться ему или нет, получать код, не получать. Проводить какую-то сегрегацию по наличию у меня бумажки с каким-то пропуском, это антиконституционно, незаконно, противоречит не только действующему законодательству, но и общим принципам прав и свободы человека и гражданина", - заявил Бавдурный.

Также политик объявил о намерении открыть собственную юридическую фирму.

Отметим, что на Ямале Дмитрий Бавдурный работал с 2000 г. Занимал пост зампрокурора Пуровского района, возглавлял прокуратуру Тазовского района. В апреле 2013 года был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей на Ямале, ушел с должности в 2017 г., после того, как как в СМИ были опубликованы снимки, на которых в его кабинете запечатлены мужчина и женщина в нижнем белье.