Под лавиной в Южной Осетии погибли двое российских военных

На южноосетинской части Транскавказской автомагистрали под лавиной погибли двое российских военных.

Один был обнаружен мертвым, второй мужчина скончался по дороге в больницу. Еще двое госпитализированы. Под снегом спасатели ищут еще одного военного, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Военные охраняли Рокский тоннель, через который проходит Транскавказская автомагистраль. Вечером 21 декабря на помещение, где находились военные, сошли две лавины.