Чуприян заявил об отсутствии данных с датчиков шахтеров на "Листвяжной"

Диспетчеры кузбасской шахты "Листвяжная", где в результате происшествия погиб 51 человек, не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, в настоящее время местонахождение шахтеров отслеживается автоматически, а вся информация поступает диспетчеру шахты. "Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих", — заявил Чуприян.

Он отметил, что для избежания подобных ЧП на шахтах должна быть жесткая дисциплина, а автоматика и приборы объективного контроля должны работать, и тогда вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, подобных происшествий происходить не будет, сообщает РБК.

15 декабря суд арестовал одного из обвиняемых в трагедии на шахте "Листвяжная" - долларового миллиардера, собственника шахты и председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева.