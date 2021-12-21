Чуприян заявил об отсутствии данных с датчиков шахтеров на "Листвяжной"

21 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО
Александр Чуприян (2021) | Фото: mchs.gov.ru

Чуприян заявил об отсутствии данных с датчиков шахтеров на "Листвяжной"

Диспетчеры кузбасской шахты "Листвяжная", где в результате происшествия погиб 51 человек, не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, в настоящее время местонахождение шахтеров отслеживается автоматически, а вся информация поступает диспетчеру шахты. "Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих", — заявил Чуприян.

Он отметил, что для избежания подобных ЧП на шахтах должна быть жесткая дисциплина, а автоматика и приборы объективного контроля должны работать, и тогда вне зависимости от того, кому эти данные будут поступать, подобных происшествий происходить не будет, сообщает РБК.

15 декабря суд арестовал одного из обвиняемых в трагедии на шахте "Листвяжная" - долларового миллиардера, собственника шахты и председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева.

Теги: Чуприян, МЧС, шахтеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2021 09:46 Мск В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный после взрыва на шахте "Листвяжная"
Ранее 13.12.2021 08:08 Мск Тела всех погибших при взрыве на "Листвяжной" подняты на поверхность
Ранее 11.12.2021 10:27 Мск 17 дней после взрыва: на "Листвяжной" продолжаются поиски последнего погибшего шахтера
Ранее 09.12.2021 09:13 Мск В "Листвяжной" не могут найти последнего погибшего шахтера


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 8993

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети