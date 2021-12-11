17 дней после взрыва: на "Листвяжной" продолжаются поиски последнего погибшего шахтера

На шахте "Листвяжной" в Кузбассе 17-е сутки продолжается поисковая операция. Горноспасатели до сих пор ищут тело последнего погибшего шахтера. Ранее на поверхность были подняты тела 50 погибших – горняков и спасателей.

"Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера. Параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок. Восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты длиной около пяти километров. Проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. Работы ведутся круглосуточно", - сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

На 11 декабря в больницах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени.

На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения семь человек, а всего с начала отчетного периода — 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей).