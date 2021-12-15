16 Декабря 2021
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Коллаж, Михаил Федяев, шахта &quot;Листвяжная&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Владельца шахты "Листвяжная" Федяева арестовали до 14 февраля

Центральный районный суд Кемерова арестовал одного из обвиняемых в трагедии на шахте "Листвяжная" долларового миллиардера, собственника шахты и председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. Арест продлится до 14 февраля следующего года. Свою вину, а именно "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия" Федяев не признал.

Помимо этого суд также отправил под арест до 25 января генерального директора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева под арестом до 25 января

Напомним, что до 25 января арестованы были и главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов, и технический директор АО ХК "СДС-Уголь" Антон Якутов. При этом никто из них свою вину не признал.

Федяев был задержан сегодня, как и других трех фигурантов.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие).

Двумя днями ранее горноспасатели завершили поисковые работы на шахте и подняли на поверхность все тела. Как выяснилось уже после трагедии, рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.

Также своим экспертным мнением с Накануне.RU поделился политолог Дмитрий Михайличенко, который заявил, что просто наказать миллиардера Федяева будет недостаточно.

Теги: Листвяжная, Федяев, арест, шахта, суд



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