В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный после взрыва на шахте "Листвяжная"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил режим ЧС, введенный в регионе 25 ноября, после взрыва на шахте "Листвяжная". Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства Кузбасса.

Введение режима ЧС было необходимо для оперативного проведения всех выплат семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии на шахте.

Как сообщалось, горноспасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Тела всех погибших эвакуированы на поверхность. Всего при взрыве и последовавших поисково-спасательных работах погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.

Следственная группа рассматривает несколько версий произошедшего на шахте "Листвяжная", но основная из них – взрыв газо-метанной смеси, который произошел в подготовительном забое.