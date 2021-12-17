17 Декабря 2021
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

В Кузбассе отменили режим ЧС, введенный после взрыва на шахте "Листвяжная"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отменил режим ЧС, введенный в регионе 25 ноября, после взрыва на шахте "Листвяжная". Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства Кузбасса.

Введение режима ЧС было необходимо для оперативного проведения всех выплат семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии на шахте.

Как сообщалось, горноспасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Тела всех погибших эвакуированы на поверхность. Всего при взрыве и последовавших поисково-спасательных работах погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.

Следственная группа рассматривает несколько версий произошедшего на шахте "Листвяжная", но основная из них – взрыв газо-метанной смеси, который произошел в подготовительном забое.

Теги: режим чс, шахта листвяжная, кузбасс



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