13 Декабря 2021
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Тела всех погибших при взрыве на "Листвяжной" подняты на поверхность

Горноспасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в МЧС.

Тела всех погибших эвакуированы на поверхность, пишет Regnum.

Напомним, всего при взрыве и последовавших поисково-спасательных работах погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.

Тело последнего погибшего на "Листвяжной" шахтера не могли найти несколько дней. Сегодня ночью телеграм-канал "Цивилев. Live" сообщил, что его поднимают на поверхность.

Параллельно с поисками велась откачка воды и мониторинг газовой обстановки в шахте.

Теги: шахта листвяжная, шахтеры, взрыв



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Ранее 11.12.2021 10:27 Мск 17 дней после взрыва: на "Листвяжной" продолжаются поиски последнего погибшего шахтера
Ранее 09.12.2021 09:13 Мск В "Листвяжной" не могут найти последнего погибшего шахтера


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