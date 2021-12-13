Тела всех погибших при взрыве на "Листвяжной" подняты на поверхность

Горноспасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в МЧС.

Тела всех погибших эвакуированы на поверхность, пишет Regnum.

Напомним, всего при взрыве и последовавших поисково-спасательных работах погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.

Тело последнего погибшего на "Листвяжной" шахтера не могли найти несколько дней. Сегодня ночью телеграм-канал "Цивилев. Live" сообщил, что его поднимают на поверхность.

Параллельно с поисками велась откачка воды и мониторинг газовой обстановки в шахте.