ООО "РН-Юганскнефтегаз" провело рекордный 30-стадийный гидроразрыв пласта на Приобке

ООО "РН-Юганскнефтегаз" провело 30-стадийный гидроразрыв пласта на Приобском месторождении. В результате проведения геологотехнического мероприятия, скважина после освоения дала приток нефтесодержащей жидкости 750 куб. метров в сутки. Это на 7% выше ожидаемых показателей. Опытно-промышленные испытания прошли успешно и в дальнейшем технология будет рекомендована к тиражированию на месторождениях предприятия.

Технология опробована на самой глубокой горизонтальный скважине предприятия, длиной более 6 км и горизонтом более 3-х км.

По словам главного специалиста сектора супервайзинга ГРП Управления скважинных технологий и супервайзинга ООО "РН-Юганскнефтегаз" Алексея Плотникова, не всегда целесообразно строить кусты, близко расположенные друг от друга. Иногда, при приемлемых геологических условиях, можно вместо нескольких неглубоких скважин построить одну глубокую с длинным горизонтальным участком. Современные технологии бурения позволяют бурить экстремально длинные горизонтальные стволы. Тем самым мы экономим деньги предприятия в части строительства новых скважин. А проведение МГРП в горизонтальном участке добывающего объекта кратно увеличивает приток нефти к стволу скважины. Сочетание технологий бурения длинных горизонтальных скважин и многостадийного гидроразрыва пласта дают предприятию ощутимый экономический эффект и достижение высоких производственных показателей. Ежегодно, применение ГРП на месторождениях ООО "РН-Юганскнефтегаз" обеспечивает предприятию дополнительные 10% к общему объему добычи нефти.

Проведение 30-стадийного ГРП заняло чуть менее двух недель, в среднем один гидроразрыв проводился за 10,5 часов от момента начала подготовки к операции и до окончания выполнения работ. Такая скорость проведения гидроразрыва – это высокий показатель для российской отрасли. За счет того, что операция многостадийная, исключен фактор переезда флота ГРП, логистика достаточно налажена, время подготовки значительно сократилось, пояснил специалист.

На текущий момент специалисты ООО "РН-Юганскнефтегаз" уже провели 7100 операций ГРП в 2021 году. Показатель вырос на 30% по сравнению с 2020 годом, когда нефтяники выполнили 5368 операций. В результате, по итогам года ожидается прирост добычи нефти в 7,5 млн. тонн. Достигнут рекорд по проведению ГРП в сутки - 34 операции. Выросло количество операций проведенных за один месяц. В августе показатель составил 723 ГРП.

Нефтяники проводят испытания современных технологий, например Continuum Frac, где для активации муфт ГРП используются растворимые дарты. Данный метод позволяет экономить время на освоении скважины, проводить повторные ГРП и различные исследования без дополнительных затрат на разбуривание.

В настоящее время на месторождениях предприятия проходит испытание технология высокорасходного ГРП. Это перспективное направление освоения трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты. Проводятся испытательские работы по таким технологиям, как Plug & Perf, ГРП с гидропескоструйной перфорацией и многое другое, отметил Алексей Семенович.

В следующем году для увеличения технической мощности планируется нарастить количество флотов ГРП. Внедрение новых технологий позволит нефтяникам и в дальнейшем успешно проводить мероприятия по интенсификации добычи нефти.