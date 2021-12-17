"Нацарапал": Путин не смог разобрать собственный почерк на съезде РСПП

На съезде РСПП произошла заминка, когда президент России Владимир Путин пытался разобрать собственные пометки, которые делал по ходу выступления докладчика.

Несколько десятков секунд глава государства, сидящий в президиуме вместе с главой РСПП Александром Шохиным, вглядывался в собственные записи, пытаясь понять, какую тему он еще не осветил, на какой вопрос еще не ответил.

Потом радостно сообщил: "А, все. Царапал, царапал и не всегда могу разобрать, что сам нацарапал. Почерк у меня такой".