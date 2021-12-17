17 Декабря 2021
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наркоман задержанный Екатеринбург (2016) | Фото: УМВД Екатеринбург

В уральской колонии вскрыли сообщество экстремистов

На Среднем Урале криминальному авторитету предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации экстремистского сообщества.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, данные статьи Уголовного кодекса вменяются ранее судимому мужчине 1988 года рождения. Как отметили в СКР, он, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Свердловской области и разделяя взгляды и идеологию международного общественного движения криминальной направленности (которое судом признано экстремистским), организовал деятельность этого движения прямо в колонии.

Согласно материалам дела, мужчина, в числе прочего, организовал ее финансирование, а также поддерживал, распространял и сохранял преступные традиции, обычаи и криминальную субкультуру на территории ИК. Под его контролем в колонии было налажено изготовление и распространение предметов с изображением символики данного экстремистского движения.

"Обвиняемый, с целью укрепления своего положения в преступной иерархии, занял в ней особое доминирующее место", - говорится в материалах.

Суд по ходатайству СК России заключил фигуранта под стражу. Сейчас проводится расследование.

Теги: колония, экстремисты, авторитет, СКР



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