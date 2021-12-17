Губернатор Травников наградил победителей трудового соревнования в АПК Новосибирской области и вручил аграриям ключи от автомобилей

В Новосибирской области наградили победителей трудового соревнования в агропромышленном комплексе региона, передает корреспондент Накануне.RU. Губернатор Андрей Травников вручил победителям ключи от автомобилей УАЗ «Патриот» и «Лада Нива тревел».

Андрей Травников подчеркнул, что результаты, с которыми селяне на этот раз завершили трудовое соревнование в АПК региона, оказались высокими.

"Вы показали очень достойный результат – по валовому обмолоту 3,5 миллиона тонн зерна при средней – рекордной – для нашего региона урожайности 23,7 центнера с гектара. Мы уже понимаем, что 1300 тысяч тонн мы вывезем за пределы нашего региона и нашей страны и, судя по сложившейся конъюнктуре цен, достаточно выгодно продадим. Животноводы подняли планку свыше 5,5 тысяч килограммов молока с коровы. Мы – главные поставщики в Сибири мяса птицы, яиц, с каждым годом мы наращиваем объёмы производства свинины и говядины. Особенно радует тот факт, что вот уже который год подряд у нас на повестке – не решение системных проблем, не вопрос выживания, а обсуждение задач развития. Эти результаты достигнуты вашими руками. Как мы и определили несколько лет назад, наши акценты – на повышение эффективности, производительности, на современные технологии и технику, на сопровождение АПК наукой. Спасибо вам за мудрость, настойчивость и хозяйственный подход", – сказал в своем обращении к аграриям губернатор Травников.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, объём производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 году, по оценке, составит 114,5 млрд рублей с индексом производства 101,9% к уровню 2020 года. Возрастает популярность высоко-маржинальных и экспорто-ориентированных технических культур, ими было занято 254,9 тыс. га, что на 45,9% больше, чем в 2020 году.. Результатом реализации инвестпроектов станут не только новые производственные мощности, современные сельхозпредприятия, но и почти 3 тысячи рабочих мест.

Новосибирская область – лидер среди регионов Сибири по объёмам экспорта продукции АПК. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» составил в денежном эквиваленте 115,8 млн долларов США. Региональным проектом «Экспорт продукции АПК» поставлена цель – достичь объёма экспорта продукции АПК в 2022 году 301,6 млн долларов США.

Аграрии региона до конца года получат 1,3 млрд рублей господдержки. Правительство региона реализует комплекс проектов и программ, направленных на повышение качества жизни сельских территорий. С начала 2020 года действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области». В 2021 году в рамках этой госпрограммы предусмотрено финансирование в объёме 785,2 млн рублей (в том числе 522,2 млн рублей из федерального бюджета, 166,9 млн рублей из областного бюджета).