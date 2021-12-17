17 Декабря 2021
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Наука и техника Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

В тюменской "Точке кипения" обсудили цифровую трансформацию

В тюменской "Точке кипения" состоялось первое совещание заместителя губернатора, директора департамента информатизации Тюменской области, ответственного за цифровую трансформацию региона Марии Рудзевич с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Тюменской области, ответственными за цифровую трансформацию.

Напомним, что в соответствии с поручением президента РФ в каждом органе исполнительной власти Тюменской области назначен руководитель цифровой трансформации. Созданный в регионе институт РЦТ должен занять активную роль в формировании цифровой культуры и стать катализатором цифровых преобразований во всех отраслях.

(2021)|Фото: admtyumen.ru

На совещании был освещён статус разработки Программы цифровой трансформации Тюменской области, которая содержит детализированный состав мероприятий и источников финансирования Стратегии цифровой трансформации. На текущий момент проект программы проходит процедуру согласования с органами исполнительной власти Тюменской области, участниками программы. В состав программы вошли 6 направлений (сфер), 95 показателей и 49 проектов.

Одна из тем повестки это федеральный рейтинг руководителей цифровой трансформации. В рамках данного рейтинга оцениваются субъекты РФ по 9 показателям, среди которых уровень достижения "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, наличие утвержденной стратегии и программы цифровой трансформации, качество работы региона с платформой обратной связи, обучение сотрудников органов власти по теме цифровой трансформации, перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид.

Показателям "цифровой зрелости" городской среды, здравоохранения, образования, транспорта и государственное управления был посвящен отдельный блок совещания: рассмотрели оценку достижения показателя по итогам 2021 года, проблемы и планы по наращиванию значений показателей в 2022 году.

Теги: цифровая трансформация, точка кипения



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