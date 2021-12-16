16 Декабря 2021
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Наука и техника Свердловская область
Покрасочно-сушильная камера в ПАО &quot;СУМЗ&quot; УГМК (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

На СУМЗ (УГМК) построили камеру для ускоренной окраски железнодорожной техники

Время, потраченное на покраску и сушку железнодорожной техники ПАО СУМЗ (предприятие металлургического комплекса УГМК), было снижено с трех дней до восьми часов. Таких результатов удалось добиться благодаря новой покрасочно-сушильной камере в 400 кв.м., которая обошлась заводу в 70 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

Длительное время на завершение полного цикла покрасочных работ было не единственной проблемой. Покраска производились в здании безотцепочного ремонта вагонов, которое не соответствовало требованиям охраны труда и промышленной безопасности. Работы в нем снижали и качество лакокрасочного покрытия, поскольку соблюдать все условия для технологии окрасочных работ там было просто невозможным. Сейчас же цистерны, вагоны и другую технику окрашивают с помощью современных аппаратов и практически в идеальных условиях.

Покрасочно-сушильная камера в ПАО "СУМЗ" УГМК(2021)|Фото: пресс-служба УГМКПокрасочно-сушильная камера в ПАО "СУМЗ" УГМК(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

"Чтобы краска хорошо ложилась и сохла, в помещении должна быть определенная температура и влажность. В новой камере есть цифровой пульт, с помощью которого работник может установить нужные режимы для покраски и сушки", — отметил заместитель начальника ЖДЦ Александр Бельков.

Помимо этого упрощена работа и сотрудников. Ранее, чтобы добраться до середины вагоны, им приходилось постоянно переносить и использовать подмостки и лестницы. Сейчас же в новом здании установлены специальные пневматические подъемники. Железнодорожники управляют своим рабочим местом с помощью пульта, а передвигаются в специальных лифт-площадках. Сюда же помещается покрасочный аппарат американской фирмы GRACO.

Покрасочно-сушильная камера в ПАО "СУМЗ" УГМК(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Что немаловажно, в камере установлена современная вентиляционная система, что позволяет практически моментально удалять из помещения пары от красок, улучшая условия труда сотрудников завода. Чтобы все работало бесперебойно — рядом с цехом построили современную трансформаторную подстанцию и проложили кабельную сеть. Она пришла на смену старой, работавшей с 70-х годов.

Теги: УГМК, СУМЗ, покраска, камера, цех



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