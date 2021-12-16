Около Госдумы прошли одиночные пикеты против QR-кодов и принудительной вакцинации

Активисты "Левого фронта" сегодня провели в Москве около здания Госдумы одиночные пикеты против QR-кодов и принудительной вакцинации.

"Скандальный проект закона о введение кодов в общественных местах будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении. Другой законопроект о QR-кодах на транспорте власти пока убрали в архив из-за протестов, но видимо, от своих планов не отказываются. Наши активисты стояли с плакатами в одиночных пикетах с надписями "Остановить коды!", "Мы против принуждения к вакцинации", - рассказал в эфире радио "Эхо Москвы" координатор движения Сергей Удальцов.

По его словам, в целом акция прошла спокойно, никого не задержали, полицейские только переписали паспортные данные участников.