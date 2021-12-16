16 Декабря 2021
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Гипермаркет Лента (2017) | Фото: ekbrealty.ru

Сеть "Лента" покупает сервис по доставке продуктов "Утконос"

Розничная сеть "Лента" покупает онлайн-ритейлера "Утконос". Базовая цена сделки составит 20 млрд руб., говорится в сообщении "Ленты". Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций "Ленты".

Ритейлер надеется с помощью этого приобретения "значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов". Также за счет приобретения "Лента" надеется "более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах "выше среднего" и "премиум".

"Утконос" базируется в Москве и занимает там около 10% рынка, за пределами столицы и Подмосковья сервис доставляет продукты в Калуге, Твери и Туле.

Теги: лента, утконос, сделка, доставка продуктов, ритейлер



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