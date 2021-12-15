"Не надо хитрить": Путин заставил министров признаться в недоработках

Президент России Владимир Путин совещание с министрами, посвященное реализации нацпроектов.

По мнению главы государства, главный показатель успешности нацпроектов – удовлетворенность людей.

"По оценке граждан не все так гладко, как бы хотелось, проблемы, к сожалению, сохраняются. Серьезным вызовом для нацпроектов стал рост цен, он охватил стройматериалы. В условиях изменившихся цен главы регионов все чаще сообщают о задержках строительства и срывах контрактов. Такие риски надо снизить до минимума", - заявил Путин.

В ходе совещания он не раз критиковал министров за ситуацию с тем или иным конкретным проектом.

Так, главу Минприроды Александра Козлова президент буквально заставил назвать конкретную фамилию человека, отвечающего в министерстве за ликвидацию городских свалок. Министр сначала назвал три фамилии, но это Путина не удовлетворило. Потом Козлов сказал, что сам несет ответственность. Тут президент уже начал терять терпение. Узнав имя ответственного за проект, он резко остановил Козлова, который хотел еще добавить несколько имен: "Нет! Один! Я услышал".

Не лучше оказалась ситуация у министра транспорта Виталия Савельева, у которого президент спросил, готова ли программа модернизации транспорта. Савельев, которого будто застали врасплох, начал говорить, мол, министерство надеется на старт программы с января 2022 года.

"Виталий, Геннадьевич, мы с вами давно уже работаем, - прервал министра Путин. – Не надо хитрить. Если программа готова – она утверждена, а если находится в состоянии согласования, то она не готова". Путин попросил до конца года согласовать программу.

Следующий не сумевший внятно ответить – глава Минцифры Максут Шадаев. С него Путин спросил за семь из 12 неутвержденных программ цифровой трансформации. Шадаев пообещал, что они будут утверждены до конца года, но президента ответ не устроил. "А где эти программы? В правительстве? Почему они там?" – поинтересовался глава государства. Тут слово перехватил вице-премьер Чернышенко, курирующий цифровизацию и ведомство Шадаева. Он начал расписывать огромное количество ведомств, с которыми программы требовалось согласовать.

К Чернышенко президент вернулся и во время обсуждения нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Ему не понравилось, что большая часть средств по проекту пошли в этом году не на строительство и реальную работу, а на уставные взносы корпорации развития Туризм.РФ. "Какие перспективы, Дмитрий Николаевич?" – спросил Путин.

Чернышенко рассказал, что схема финансирования строительства гостиниц и других объектов такова, что корпорация развития становится дольщиком инвестпроектов. Потом эти средства возвращаются и вкладываются уже в следующий объект. Всего корпорация вошла в 53 проекта при плане в 50.

Наконец, критике подверглась работа Минтруда: снизилось число инвалидов и пенсионеров, получающих услуги в организациях соцобслуживания. Министр Котяков объяснил это пандемией, мол, пенсионерам и инвалидам Роспотребнадзор велел сидеть дома, на изоляции, многие заведения соцобслуживания тоже закрылись на карантин – отсюда и снижение показателей.