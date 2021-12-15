В Челябинске УФАС заподозрило в сговоре поставщиков металлопродукции

В Челябинске поставщиков металлопродукции заподозрили в антиконкурентном поведения при участии в 47 торгах с начальной ценой контрактов в 247 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Дело возбуждено в отношении шести компаний из Челябинска и Копейска. УФАС установило, что у организаций при участии в закупках совпадали IP-адреса, на рабочих компьютерах сотрудников хозяйствующих субъектов обнаружены документы, используемые при работе других проверяемых организаций, несколько компаний находились по одному адресу.

Кроме того, директора отдельных компаний наделяли сотрудников своих конкурентов полномочиями на предоставление документов и получение ЭЦП в удостоверяющем центре.

Заседание по делу назначено на 20 января.