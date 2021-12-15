15 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Житель Челябинской области получил срок в колонии за ДТП с двумя погибшими

20-летнего жителя Троицка приговорили к 4 годам в колонии-поселении за ДТП, в котором погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Авария произошла 16 февраля 2020 года на 106 км автодороги "Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан". Обвиняемый, управляя ВАЗ-211540 не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, где столкнулся с КИА РИО.

В результате ДТП пассажир ВАЗ погиб, в автомобиле КИА погиб пассажир, водителю и другому пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

По решению суда мужчине запрещено на два года управлять транспортными средствами. Также он должен выплатить потерпевшим 2 млн рублей ​​​​ в счет возмещения причиненного морального вреда.

Теги: ДТП, суд, приговор,



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