Минтранс готов потратить на три транспортных проекта деньги из ФНБ

Участники прошедшего 14 декабря в Совете федерации заседания круглого стола обсудили, каким проектам транспортной инфраструктуры должны быть выделены средства Фонда национального благосостояния.

Речь идет о претендентах на 2,5 трлн руб. на 2022–2024 годы, зарезервированных в ФНБ на новые проекты. По данным Министерства финансов, только три крупных транспортных проекта — продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга, новый участок автобана Москва — Санкт-Петербург и строительство высокоскоростной магистрали по этому же маршруту, потребуют около 800 млрд руб.

Из 2,5 трлн руб. средств Фонда, зарезервированных на ближайшие три года на инфраструктурные проекты, пока власти говорили лишь о 900 млрд руб., которые планируется выделить "Газпрому" на крупный перерабатывающий комплекс в Усть-Луге. Список проектов для финансирования за счет остающихся 1,6 трлн руб. ФНБ все еще не определен.

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов на заседании обратил внимание на не всегда эффективное использование средств ФНБ в прежних проектах. Его основные претензии касались инвестпроекта РЖД по модернизации БАМа и "Транссиба", которая проводится с 2013 года, пишет "Коммерсант".

Напомним, РЖД тормозит реализацию второго этапа модернизации так называемого восточного полигона. При этом деньги ФНБ, выделенные на реализацию первого этапа модернизации, лежат на счетах мертвым грузом, а не работают, жалуются в Счетной палате.