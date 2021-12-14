14 Декабря 2021
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Экономика В России
инфографика БАМ, Байкало-Амурская магистраль, Тайшет Советская Гавань (2013) | Фото: Накануне.RU

Деньги ФНБ, выделенные на модернизацию БАМа, "зависают" на счетах РЖД

РЖД тормозит реализацию второго этапа модернизации так называемого восточного полигона. При этом деньги ФНБ, выделенные на реализацию первого этапа модернизации, лежат на счетах мертвым грузом, а не работают, жалуются в Счетной палате.

"Модернизация БАМа и Транссиба ведется РЖД с привлечением средств ФНБ. Средства возвратные. Весь проект оценивается в 520 млрд руб., из них 150 млрд руб. – деньги фонда. Из ФНБ средства должны использоваться только в рамках первого этапа, на котором модернизируется БАМ", - сообщил аудитор Счетной палаты России Валерий Богомолов, выступая на совещании в Совете Федерации.

Он отметил, что средства были в полном объеме доведены до РЖД, но сроки реализации первого этапа в общей сложности сдвинуты уже на четыре года. По средствам ФНБ имеется неиспользованный остаток – более 7 млрд руб., он как раз и завис на счетах.

При этом аудиторы считают, что проект реализован таким образом, что некоторые "узкие места" модернизацией не "расшиваются", остаются, например, неэлектрифицированные участки, это отражается на пропускной способности БАМа.

В СП рекомендовали Минфину России внести изменения в соглашения об окупаемости инфраструктурных проектов, в частности в раздел о штрафах за несоблюдение сроков и финансовой дисциплины.

Теги: фнб, ржд, бам, восточный полигон



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