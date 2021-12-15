Неизвестный сообщил о минировании более 20 самолетов в Шереметьево
В московском аэропорту "Шереметьево" усилили меры безопасности.
Это произошло после поступления сообщения о минировании 21 самолета. Анонимное сообщение пришло на электронную почту аэропорта.
Эвакуация не проводится, воздушная гавань работает в штатном режиме. На месте находятся сотрудники полиции и кинологи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, 1 декабря на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы.