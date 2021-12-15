15 Декабря 2021
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Происшествия Центральный ФО Москва
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

Неизвестный сообщил о минировании более 20 самолетов в Шереметьево

В московском аэропорту "Шереметьево" усилили меры безопасности.

Это произошло после поступления сообщения о минировании 21 самолета. Анонимное сообщение пришло на электронную почту аэропорта.

Эвакуация не проводится, воздушная гавань работает в штатном режиме. На месте находятся сотрудники полиции и кинологи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 1 декабря на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы.

Теги: аэропорт, Москва, Шереметьево



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