"Не более чем разговоры": памятник Ленину в Екатеринбурге не исключат из реестра ОКН

Руководитель фракции КПРФ в Екатеринбургской городской думе Роман Ступников ответил депутату от "Справедливой России" Алексею Мещерякову. Тот предложил исключить из реестра объектов культурного наследия памятник Ленину в уральской столице.

С таким заявлением Мещеряков выступил на заседании комиссии по муниципальной собственности.

"Я считаю, что личность Владимира Ильича Ленина неоднозначна. Лично мое мнение - это черная страница в истории России. И как можно включать в перечень ОКН памятник человеку, который уничтожал культуру России и русских, во многом оказал негативное влияние даже на исход Первой мировой войны?", - пояснил он свою позицию.

Как заявил Накануне.RU Роман Ступников, он относится к такой инициативе крайне отрицательно.

"Я всегда очень просто отвечаю таким людям, которые говорят, что Ленин - это "черная страница" и так далее. Восемь человек из десяти научились читать и писать только благодаря Владимиру Ильичу и большевикам. И если для вас это "черная страница" - откажитесь от знаний, не пишите и не читайте, а я посмотрю, как вы проживете", - отметил депутат-коммунист.

По его словам, несмотря на громкое заявление Мещерякова, дальше слов дело не зайдет.

"У нас всегда так - когда нечего обсуждать, начинают обсуждать Ленина. Сколько уже разговоров было с Мавзолеем: вынести, занести, закопать. Это не более чем разговоры. Я так понимаю, что Алексей просто каким-то образом хотел напомнить, что он вообще есть в городской думе. Потому что до этого я особо его выступлений не слышал", - признался Ступников.

Коммунист указал: согласно опросам, отношение россиян к Советскому Союзу, Сталину и Ленину неуклонно растет. Он напомнил ситуацию с памятником вождю в Ревде, который местные власти собирались демонтировать, но жители встали на защиту монумента.

"Даже в небольшом муниципалитете, едва только начались разговоры, чтобы снести Ленина, сразу вышло пол-Ревды. И этот вопрос так встал поперек горла главе города, что его тут же забыли и замяли. А если это устроить в Екатеринбурге, то вся Россия поднимется. Для чего это нужно? Проблем и так достаточно. Сейчас обсуждать Ленина - не самый лучший момент. Есть другие более важные вещи, давайте сначала с ними разберемся", - заключил глава фракции КПРФ.

Напомним, что власти уже несколько лет обещают восстановить Краснознаменную группу с орденом Ленина в центре уральской столицы, которую варварски демонтировали в 2013 году без согласования с жителями. Однако этого до сих пор не произошло.