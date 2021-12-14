14 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
самолет при посадке выкатился за полосу (2021) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Возбуждено уголовное дело после инцидента с самолетом в аэропорту Челябинска

Возбуждено уголовное дело о ненадлежащей организации работы аэропорта Челябинска после инцидента с самолетом, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, 1 декабря самолет из Казани при посадке в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 33 пассажира и три члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной причине, это произошло из-за обледенения полосы и сильного бокового ветра.

По версии следствия, должностными лицами аэродромной службы аэропорта Челябинска не были выполнены работы по подготовке рабочей поверхности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада. Экипажу воздушного судна была предоставлена недостоверная информация по состоянию поверхности взлетно-посадочной полосы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Теги: уголовное дело, аэропорт, самолет,



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