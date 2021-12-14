14 Декабря 2021
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Политика
Северное кладбище Перми, кладбище, кресты, могилы, смерть (2015) | Фото:prm.ru

Пермский крематорий достроят за счет бюджета

Крематорий на Восточном кладбище будет достроен за счет средств городского бюджета. Об этом в интервью "Ъ-Прикамье" сообщил глава Перми Алексей Демкин.

Планируется, что в эксплуатацию крематорий будет введен через год-полтора.

"Нам удалось убедить краевые власти в целесообразности достройки крематория собственными силами. Объект был правильно законсервирован, поэтому доведение его до финала будет стоить не так дорого — в пределах 100 млн руб. Там осталось провести небольшие отделочные работы и установить технологическое оборудование. Мы уже предусмотрели средства на эти цели на 2022 год", - сообщил он.

Напомним, ранее власти собирались достраивать крематорий в Перми в рамках государственно-частного партнерства, но в 2020 году отказались от этой идеи.

Построить крематорий на кладбище "Восточном" власти города пытаются почти 10 лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО "Вектор", однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция - на 95%.

В 2018 г. власти планировали заключить соглашение с инвестором "Торговый дом Пушкарский". Однако концессионер не предоставил банковскую гарантию в размере 10% от объема инвестиций, что являлось бы обеспечением исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения. Добавим также, что ранее первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев взял на себя ответственность за провал концессии по строительству крематория. Провал концессии и вынужденный уход в проработку бюджетного финансирования объекта он назвал "болезненным ударом".

Добавим, что за время пандемии выросло число умерших. По информации мэрии, по статистике до 2020 года количество захоронений в год составляло около 10 000 умерших, количество захоронений за 2020 год составило 12 625 умерших.

Теги: пермский крематорий, кладбище восточное, захоронение, нехватка мест



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