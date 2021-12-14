14 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
бывший и.о. министра соцотношений Челябинской области Олег Бехтерев (2016) | Фото:

В Челябинске экс-министр социальных отношений региона, осужденный за взятку и растрату, не смог выйти из колонии

В Челябинске суд отказал в удовлетворении ходатайства осужденного экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева о замене срока вы колонии на принудительные работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Бехтерев при пособничестве предпринимателя Ирины Кем похитил из федерального бюджета денежные средства в размере 29,3 млн руб., выделенных для обеспечения инвалидов области техническими средствами реабилитации. В частности, заключались госконтракты с предприятиями Кем по завышенным ценам. За совершение этих действий Бехтерев также получил от Кем взятку в размере 3,6 млн руб.

В июле 2018 года Челябинский облсуд признал Олега Бехтерева виновным в растрате и получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 7 годам в колонии строгого режима со штрафом в 10 млн руб. В сентябре 2019 года суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с экс-министра социальных отношений Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем материального ущерба в размере 29 млн рублей.

На момент рассмотрения ходатайства неотбытый срок в колонии составил 3 года 1 месяц.

Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор. Он указал, что поведение осужденного за весь период отбывания являлось не стабильным, допускалось нарушение установленного порядка содержания под стражей, кроме того, осужденный не принял достаточных мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением и уплаты штрафа.

За прошедшее время с осужденного было удержано только 284 тыс. руб. в счет уплаты штрафа и причиненного ущерба.

Теги: Олег Бехтерев, растрата, суд, приговор, штраф, ущерб,



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