11 Декабря 2021
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Спорт В России
Экипировка сборной России на Олимпиаде в Пекине. (2021) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

В Москве презентовали официальную форму сборной России на Олимпиаде в Пекине

В Москве компания Zasport представила официальную экипировку российской сборной на Олимпиаде в Пекине, которая состоится через два месяца.

Печальная особенность предыдущих Игр сохраняется – Россия будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. В экипировке разрешено использование цветов национального флага, а также логотипа ОКР, но не самого триколора, также под запретом герб и надпись "Россия".

"Основная идея коллекции в том, чтобы отразить уникальность нашей страны. Россия теперь не только в сердцах олимпийцев: карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны, размещена на парадной форме спортсменов и на тренировочных футболках.

Экипировка сборной России на Олимпиаду в Пекине.(2021)|Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Экипировка сборной России на Олимпиаде в Пекине.(2021)|Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Экипировка сборной России на Олимпиаде в Пекине.(2021)|Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Теплый парадный комплект - это куртка-пуховик с принтом в виде географической карты. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещенных снаружи, - это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога", - говорится в сообщении ОКР.

Также на футболках и некоторых аксессуарах размещена надпись BEIJING (Пекин), стилизованная под китайские иероглифы – аналогичная была на экипировке Олимпиады в Токио, где тоже использовалась восточная стилистика.

Экипировка сборной России на Олимпиаде в Пекине.(2021)|Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Амбассадором коллекции стала фигуристка Евгения Медведева, двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, официальный посол команды Олимпийского комитета России. Она, правда, на самих Играх выступать не будет.

Теги: сборная россии, экипировка, олимпиада в пекине



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