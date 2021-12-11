В Москве презентовали официальную форму сборной России на Олимпиаде в Пекине

В Москве компания Zasport представила официальную экипировку российской сборной на Олимпиаде в Пекине, которая состоится через два месяца.

Печальная особенность предыдущих Игр сохраняется – Россия будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. В экипировке разрешено использование цветов национального флага, а также логотипа ОКР, но не самого триколора, также под запретом герб и надпись "Россия".

"Основная идея коллекции в том, чтобы отразить уникальность нашей страны. Россия теперь не только в сердцах олимпийцев: карта-коллаж, собранная из различных географических объектов страны, размещена на парадной форме спортсменов и на тренировочных футболках.

Теплый парадный комплект - это куртка-пуховик с принтом в виде географической карты. На внутренней стороне куртки нашита подсказка с изображением объектов, размещенных снаружи, - это очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладога", - говорится в сообщении ОКР.

Также на футболках и некоторых аксессуарах размещена надпись BEIJING (Пекин), стилизованная под китайские иероглифы – аналогичная была на экипировке Олимпиады в Токио, где тоже использовалась восточная стилистика.

Амбассадором коллекции стала фигуристка Евгения Медведева, двукратный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, официальный посол команды Олимпийского комитета России. Она, правда, на самих Играх выступать не будет.