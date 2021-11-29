СМИ: Власти обсуждают новое название документа с QR-кодом

Российские власти обсуждают новое название документа, по которому привитые от COVID-19, переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации могут посещать общественные места при введении ограничений из-за пандемии.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, использование термина "QR-код" планируется свести к минимуму из-за негативного отношения к нему россиян.

В числе обсуждающихся вариантов - "паспорт здоровья", "сертификат здоровья", "зеленый паспорт" (Green pass), "ковипасс", "санитарный паспорт".

Не исключается, что финальное название документа будет закреплено официально. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов для доступа в общественных местах и на междугородние рейсы на самолетах и поездах. Резонансный проект вызвал широкое обсуждение, сейчас он направлен в регионы для получения отзывов от заксобраний субъектов. Предполагается, что законы примут до 1 февраля.