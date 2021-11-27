В Германии и Чехии выявили возможные случаи заражения штаммом "омикрон"

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон", пришедшим из Южной Африки, предположительно, зафиксированы уже в нескольких странах Европы.

В частности, африканским штаммом, вероятно, инфицирован немецкий гражданин, который недавно вернулся из поездки в ЮАР. Он изолирован, результаты анализов еще не получены.

В Чехии на наличие нового штамма тестирована женщина, приехавшая из Южной Африки. Причем она была не только в ЮАР, но и в Намибии и Дубае, передает РИА Новости.

Впервые о случаях заражения новых типом инфекции стало известно 24 ноября, сообщения пришли из ЮАР. Подтверждены случаи в Ботсване, Бельгии, Гонконге, Израиле, Нидерландах.

В РФ в настоящий момент новый штамм COVID-19 не обнаружен, сообщили ранее в оперштабе.

Напомним, сообщалось, что в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, причем сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Кроме того, потенциально опасные мутации у коронавируса делают его более устойчивым к действию вакцин в отличие от других известных вариантов коронавирусной инфекции. При этом пока неясно, обладает ли этот штамм большей заразностью, чем другие разновидности коронавируса.