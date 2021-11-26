Школы искусств Нижневартовска получили инструменты и литературу на 95 миллионов

В Нижневартовске продолжается реализация региональных проектов в рамках нацпроекта "Культура". Все детские школы искусств переоснащены музыкальными инструментами и специализированной литературой на сумму более 95 млн руб., сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Ирины Воликовской, на художественное образование в области искусств возложена высокая миссия по формированию культурной элиты страны, предпрофессиональной подготовке кадров в области искусств и массовому культурному просветительству. Реализация нацпроекта "Культура" дала старт новой эпохе в развитии системы детских школ искусств.

В 2021 г. новым направлением в реализации масштабного проекта стал капитальный ремонт Детской школы искусств №2 стоимостью около 9 млн руб. В результате выполненных работ увеличены учебные площади на 100 "квадратов", обеспечен доступ и оптимальные условия для комфортного пребывания в учреждении, в том числе маломобильных групп населения, созданы условия для развития декоративно-прикладного искусства.

"Комплексное оснащение детских школ искусств является приоритетным направлением национального проекта не случайно, учреждения выполняют важную роль – дают предпрофессиональное образование, без которого невозможна подготовка кадров для отрасли культуры. Социально-экономический эффект участия в масштабном проекте очевиден: новые инструменты, мультимедийные образовательные ресурсы, учебно-методическая литература, специализированные помещения – хорошая база для обучения юных талантов, реализации на высоком уровне предпрофессиональных программ в области искусств", – подчеркнула Ирина Воликовская.

Добавим, в следующем году в рамках проекта "Культурная среда" в Нижневартовске появится еще одна модельная библиотека. Ранее, в 2020 г., такой статус получила библиотека №8, где появился многофункциональный, информационно-просветительский, культурный центр развития с современными информационными ресурсами.

Кроме того, в Нижневартовске в 2021 г. в рамках реализации регионального проекта "Творческие люди" 49 специалистов сферы культуры и дополнительного образования повысили квалификацию на базе центров непрерывного образования. Всего за три года реализации данного проекта – 97 специалистов. Одним из результатов данного обучения педагогов стали победы воспитанников, например, Елизавета и Элина показали высокие результаты на Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России", а 48 обучающихся городских детских школ искусств получили окружные премии.

Стоит отметить, что по итогам Общероссийского конкурса "50 Лучших школ искусств", учрежденного Министерством культуры РФ, все три детские школы искусств города Нижневартовска получили высшие награды в области художественного образования.

Еще одно направление, реализуемое в Нижневартовске, – "Цифровая культура". На базе цифровой платформы музеев России "Артефакт" по экспозиции Музея истории русского быта завершается работа по созданию мультимедиа-гида с использованием технологии дополненной реальности. С помощью мобильного приложения "Artefact" можно будет увидеть полную информацию об экспонате. Кроме того, с 2022 года каждый житель России через знакомство с экспозицией музея получит возможность побывать в Нижневартовске.