Зеленский заявил, что 1-2 декабря на Украине планируется государственный переворот

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сообщил, что получил информацию о планируемом на 1-2 декабря государственном перевороте в стране.

По словам Зеленского, на это выделяются миллиарды долларов.

Украинский президент заявил, что у него есть звуковые материалы, на которых "представители России и Украины" обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота.

При этом Зеленский отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент страны усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре против властей.

При этом украинский лидер отметил, что если такое действительно случится, бежать из страны он не собирается, передает РИА Новости.

Накануне.RU ранее писало о разгорающейся войне Зеленского против Ахметова. Офис Зеленского требует отдать телеканалы под контроль, Ахметов ответил категорическим отказом, а его каналы в последние месяцы резко усилили критику Зеленского.

Интересно, что 24 ноября Кабмин Украины утвердил график "борьбы с олигархами". К концу 2022 года у них хотят отнять телеканалы. В документе этот пункт звучит так: "Уменьшение злоупотреблений олигархами влиянием на медиа до декабря 2022 года". Также предусмотрены меры по отъему бизнеса.