Андрей Фурсов: Власти могут своими руками создать революционную ситуацию

Власти "тупо провалили" информационную кампанию в пользу ковид-вакцинации и теперь в бессильной злобе клянут "тупое население". А некоторые пропагандисты открыто призывают к насилию против невакцинированных, разжигая социальную ненависть. Так считает историк Андрей Фурсов.

Он отмечает, что "определенная часть властных клерков относится к народу как к "баранам", быдлу, которое можно на ветеринарный манер загонять в стойло и вакцинировать против его воли, кормить макарошками и т.д." (намек на пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева).

"Я не противник прививок, я противник "добровольно-принудительной", т.е. насильственной вакцинации. Это нарушает сразу пять статей Конституции РФ – 19, 23, 24, 25 и 55; статью 136 Уголовного кодекса РФ (нарушение равенства прав граждан) и закон №323-ФЗ (недопустимость разглашения персональных данных и врачебной тайны)", - рассказал Фурсов "Аргументам недели".

Также он напоминает, что ни одна из вакцин не прошла всех необходимых проверок, т.е. фактически и юридически является экспериментальным препаратом. И эксперименты, связанные со здоровьем, согласно Нюрнбергскому кодексу, могут быть только добровольными. Напомним, все вакцины были зарегистрированы по особой процедуре, разрешающей ускоренную регистрацию без проведения всех испытаний (вопреки санитарным правилам), что узаконили весной 2020 года.

"Я не удивлюсь, если через какое-то время, особенно когда основная часть прибыли будет получена, "вакцины", по крайней мере большая их часть, будут "нуллифицированы", а наиболее яростные ревнители (не из первого ряда, разумеется) вакцинации пойдут под суд. Я уже не говорю о том, что, как свидетельствуют серьезные ученые, во время эпидемий прививки не делают", - добавил эксперт.

Интересен прогноз Фурсова относительно развития ситуации в России. По его мнению, часть правящего слоя понимает или чувствует остроту ситуации и верно полагает, что тотальная вакцинация, особенно детей, QR-сегрегация и прочие меры ужесточения социального контроля и вмешательства в частную жизнь могут окончательно оформить революционную ситуацию с неясным исходом.

"Другая часть – "чрезвычайщики", "проковидники", "вакцинаторы" – либо этого не понимают, либо сознательно толкают режим к краю пропасти, не осознавая, что и они полетят в эту пропасть. Ну а кто-то просто зарабатывает "бабки", надеясь в случае большого шухера свалить из страны туда, где, по их мнению, "чисто и светло". Думаю, что их ожидает судьба Остапа Бендера на румынской границе", - заключил эксперт.

Ранее он отмечал, что власти сами дискредитируют вакцинацию, требуя для привитых особых условий и тем самым подчеркивая, что они не защищены. И, принуждая вакцинироваться всех, они показывают, что главное не здоровье населения, а ввести всем вакцины, что "резко усиливает недоверие к власти".