23 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2021) | Фото: instagram.com/glava.ekb

Орлов призвал екатеринбуржцев обсудить реконструкцию моста на Малышева

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о предстоящей реконструкции Каменного моста на улице Малышева.
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Как написал глава уральской столицы у себя в Instagram, сегодня стартует общественное обсуждение проекта, которое будет продолжаться до 28 декабря.

"Вопрос очень сложный, ведь этот мост - важнейший элемент улично-дорожной сети города. Хотелось бы, чтобы он перестал быть "бутылочным горлышком", и в то же время, находясь на прогулочном маршруте набережной, он должен радовать глаз и вписываться в ее исторический контекст. Быть ее функциональной частью, позволяя пешеходам с удобством переходить с берега на берег", - отметил Алексей Орлов.

Мост на улице Малышева в Екатеринбурге(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb

Мэр считает, что поэтому столкновение интересов и мнений при обсуждении неизбежно. "Выход один - говорить. Высказывать эти мнения и выслушивать аргументы своих оппонентов. К чему я и приглашаю всех горожан", - добавил глава Екатеринбурга.

(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb

Каменный мост был возведен по проекту архитектора Екатеринбургских заводов Э.Х. Сарториуса в 1840-1841 годах, на пересечении улицы Малышева и реки Исеть. При реконструкции моста в конце 1950-х – начале 1960-х годов была расширена проезжая часть и сделано новое асфальтовое покрытие моста взамен старого булыжного на проезжей части и гранитных плит на тротуарах.

В настоящее время дорога на путепроводе сужается до двух полос в обе стороны, но фактически транспортные средства движутся в три или четыре полосы, создавая аварийные ситуации и затрудняя проезд. Таким образом, сужение проезда на мосту до двух полос в обе стороны вызывает постоянные затруднения движения общественного и личного транспорта. Власти города уже задумывались о реконструкции в 2020 году. Документацией по планировке территории линейного объекта предлагалось расширить проезжую часть моста до пяти полос: две полосы в сторону улицы Горького и три полосы в сторону улицы 8 Марта. Впрочем, до практической реализации тогда не дошло.

Вместе с тем, реконструкция моста - один из этапов реализации идеи о том, чтобы превратить берега Исети в пределах Екатеринбурга в единое рекреационное пространство, когда можно было бы с комфортом пройти или проехать на велосипеде от ВИЗа до Уктуса. Согласно проекту, на южном берегу Верх-Исетского пруда раскинутся новые жилые комплексы с уютной набережной. Западный берег Городского пруда (наб. Рабочей молодежи) изменится неузнаваемо: вместо обветшалых двухэтажных домов и зарослей появятся жилые высотки, удобная набережная. Планы развития долины реки Ольховки предусматривают создание парковой территории в дополнение к парку УрГУПС на противоположном берегу. А возле ЦПКиО возникнет зона отдыха у воды с пляжами, по берегам появятся жилые комплексы с благоустроенной набережной.



Теги: Орлов, мост, Малышева, реконструкция



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