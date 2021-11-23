23 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Досмотр машин полицией (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области выросло число ДТП и штрафов автомобилистам

В этом году в Свердловской области увеличилось число штрафов, выписанных автомобилистам. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил начальник отдела исполнения административного законодательства регионального УГИБДД Алексей Гробов.

По его данным, за 10 месяцев 2021 года на Среднем Урале произошло 2 тыс. 316 ДТП (за аналогичный период прошлого года - 2 тыс. 270). В них погибли 305 человек и 2 тыс. 906 получили различные травмы.

"Основная причина ДТП с погибшими в Свердловской области - выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В результате таких ДТП погиб 101 человек", - уточнил Гробов.

Как рассказал представитель Госавтоинспекции, также наблюдается рост числа аварий с участием молодых водителей - тех, чей стаж составляет менее двух лет. Таких ДТП в этом году было 144, в них погибли 10 человек.

"По итогам 10 месяцев сотрудниками ГИБДД вынесено 4 млн 804 тыс. 107 постановлений о наложении административного штрафа на участников дорожного движения на общую сумму 3 млрд 227 млн 730 тыс. руб. В прошлом году сумма была чуть меньше - 3 млрд 182 млн 705 тыс. руб. За отчетный период взыскано 2 млрд 164 млн 260 тыс. руб. (аналогичный период прошлого года - 1 млрд 861 млн 85 тыс. руб.", - добавил Алексей Гробов.

судебные приставы, рейд, УФССП(2017)|Фото:Накануне.RU

Как рассказала начальник отдела организации исполнительного производства ГУФССП России по Свердловской области Кристина Кашина, наибольшую часть исполнительных документов о взыскании административных штрафов составляют штрафы ГИБДД - их насчитывается 81% от общего числа. За 10 месяцев этого года у судебных приставов находилось на взыскании больше миллиона таких документов.

"Сумма задолженности по ним составляла порядка 950 млн. В этом году мы видим, что поступило больше административных штрафов ГИБДД - порядка 700 тыс. исполнительных документов, это больше, чем в прошлом году, почти на 60 тыс.", - отметила Кашина.

По ее данным, от всех поступающих штрафов ГИБДД взыскивается более 78%.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге приставы за долги арестовали автомобиль владельца восьми квартир.



Теги: ДТП, штрафы, Свердловская область



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