В Екатеринбурге приставы за долги арестовали автомобиль владельца восьми квартир

В Екатеринбурге судебные приставы изъяли люксовый автомобиль у жителя города в счет погашения долга.

Читайте также: Приставы за долги арестовали гостиницу в центре Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, к ним поступил исполнительный лист об обращении взыскания автомобиля "Мерседес S350" путем его продажи на публичных торгах в пользу банка. Однако должник тщательно скрывал иномарку, а погашать задолженность не торопился.

Выяснилось, что за уральцем зарегистрировано сразу восемь квартир в различных районах города, однако ни по одному из известных адресов машину найти не удалось. Тогда судебным приставом были проанализированы административные штрафы автовладельца, вынесенные через цифровую автоматическую фиксацию. Оказалось, что "Мерседес" наиболее часто появлялся в районе Широкой речки.

Очень скоро автомобиль действительно был обнаружен в данном районе. Приставы арестовали машину и передали на ответственное хранение представителю взыскателя. В ближайшее время ее передадут на торги в Росимущество.