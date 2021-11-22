Озвучен перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России

Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России, сообщили Накануне.RU в организации.

В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. В него попали Google, Apple, Telegram и другие.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опроверг информацию о том, что мессенджер Telegram может быть приравнен к СМИ, а когда авторы анонимных каналов откажутся выполнять предъявляемые к СМИ требования, Telegram заблокируют.

"Анонимные телеграм-каналы со ссылкой на анонимный же источник (якобы близкий к правительству РФ) сообщают, что уже совсем скоро Telegram то ли заблокируют, то ли приравняют к СМИ и заставят авторов проверять публикуемую информацию. <…> Приравнять мессенджеры к СМИ – довольно странная идея, ведь по своему функционалу они ближе к социальным сетям, главная задача которых – обеспечивать прямое общение. И даже если пользователи мессенджеров получают инструментарий для создания медиапродукта (я имею в виду группы и каналы) – для законодателя это не повод ставить знак равенства со средствами массовой информации", - пишет в своем Telegram-канале Горелкин.