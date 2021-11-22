В американском Висконсине мужчина на внедорожнике задавил участников детского парада

Несколько человек погибло, три десятка – пострадали в результате наезда внедорожника на участников детского рождественского парада в американском штате Висконсин.

ЧП произошло в небольшом городе Уокешо, когда на городской улице отмечали праздник. Местная полиция заявила о нескольких погибших, личности которых сейчас устанавливаются. Сам предполагаемый виновник ЧП задержан, о нем пока ничего не сообщается.

По меньшей мере 28 человек пострадали, из них половина – дети, три человека находятся в критическом состоянии.