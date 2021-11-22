Адмирал Попов: Подлодка "Курск" затонула из-за столкновения с субмариной НАТО

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка "Курск" затонула после столкновения с субмариной НАТО.

"Я с вероятностью 90 процентов знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с "Курском", — заявил Попов РИА Новости.

По его словам, подлодка НАТО следила за "Курском", но не смогла обеспечить безопасность и подошла к нему слишком близко. Попов допустил, что маневр российской АПЛ мог привести "к потере контакта".

Ранее адмирал уже выдвигал версию о том, что "Курск" затонул после столкновения с иностранной подлодкой.

Также ранее выдвигалось предположение о том, что "Курск" погиб в результате торпедирования во время отслеживания американскими субмаринами "Мемфис" и "Толедо" российского судна.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года при проведении военно-морских учений Северного флота. Погибли все 118 членов экипажа. В 2002 году подлодка была поднята на поверхность и направлена на утилизацию.

Согласно официальной версии, трагедия произошла в результате взрыва торпеды в торпедном аппарате №4, после чего детонировали остальные боеприпасы, находившиеся в первом отсеке атомной подводной лодки. Причиной первого взрыва, по версии следствия, стала утечка водородной смеси из микротрещин в торпеде. Второй взрыв произошел две минуты спустя и полностью разрушил носовую часть "Курска".