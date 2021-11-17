Российский портфель в американском госдолге составил в сентябре $3,9 миллиарда

Минфин США озвучил размер российского портфеля американских государственных облигаций.

Так, в сентябре этого года Россия обладала ценными бумагами США на сумму более $3,9 млрд. Долгосрочные облигации при этом составляют в портфеле только $204 млн, остальное – краткосрочные облигации.

Россию нельзя причислить к крупнейшим держателям американского госдолга – с 2018 года портфель стал резко сокращаться, но даже тогда он не был большим - $98 млрд. А самые большие массивы облигаций казначейства США принадлежат Японии и Китаю – их портфели в сентябре превысили $1,3 трлн и $1 трлн соответственно, передает РИА Новости.