17 Ноября 2021
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Экономика В России За рубежом
Казначейские бумаги США, дорлговые расписки, ценные бумаги США (2016) | Фото: marketsignal.ru

Российский портфель в американском госдолге составил в сентябре $3,9 миллиарда

Минфин США озвучил размер российского портфеля американских государственных облигаций.

Так, в сентябре этого года Россия обладала ценными бумагами США на сумму более $3,9 млрд. Долгосрочные облигации при этом составляют в портфеле только $204 млн, остальное – краткосрочные облигации.

Россию нельзя причислить к крупнейшим держателям американского госдолга – с 2018 года портфель стал резко сокращаться, но даже тогда он не был большим - $98 млрд. А самые большие массивы облигаций казначейства США принадлежат Японии и Китаю – их портфели в сентябре превысили $1,3 трлн и $1 трлн соответственно, передает РИА Новости.



Теги: госдолг сша, облигации, портфель



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