15 Ноября 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом
Беженцы на польско-белорусской границе. (2021) | Фото: Министерство обороны Польши

У погранперехода "Брузги" между Польшей и Белоруссией собралось более 2 тысяч беженцев

Эпицентр противостояния польских и белорусских силовиков, а также двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока переместился днем в понедельник в район погранперехода "Брузги".

Сотни беженцев, среди которых женщины и дети, но в основном – мужчины, беспрепятственно вошли в буферную зону между заставами, белорусские пограничники не препятствовали этому. А на польской стороне выставлен усиленный кордон, перед силовиками натянута в несколько рядов колючая проволока.

Мигранты столпились перед проволокой, кое-где пытаются ее смотать прямо руками. Польские силовики считают, что беженцы готовятся устроить прорыв.

Беженцы на польско-белорусской границе.(2021)|Фото: Министерство обороны Польши

В какой-то момент с территории Евросоюза в сторону Белоруссии начали проигрывать сообщение пропагандистского характера: "Белорусы, перестаньте, прошу вас. Не причиняйте боль этим людям. Они вам ничего плохого не сделали. Из-за того, что вы делаете, они могут погибнуть. Разрешите им жить. Разрешите им вернуться домой. Мы понимаем, что вам так было приказано свыше. Но ничто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи. Позвольте им вернуться домой. Еще недавно рука об руку мы охраняли границу, а теперь вы так страшно поступаете по отношению к невинным людям. Неужели после всего этого вы сможете посмотреть в глаза своим женам и детям? Одумайтесь, пожалуйста".

Беженцы на польско-белорусской границе.(2021)|Фото: Министерство обороны Польши

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Теги: граница, польша, белоруссия, беженцы, погранпереход



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