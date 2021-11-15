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Происшествия Сибирский ФО
Ан-12 разбился под Львовом (2019) | Фото:dsns.gov.ua

Минтранс: экипажу упавшего Ан-12 не хватило времени для исправления ситуации

Пока преждевременно делать выводы о причинах крушения самолета Ан-12 авиакомпании "Гродно" под Иркутском.

Об этом сообщил глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский. По его словам, известно, что экипажу самолета не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию. "Катастрофа развивалась за считанные секунды. В этот короткий промежуток экипажу не хватило времени и высоты, чтобы исправить ситуацию, это очевидно из тех переговоров, которые мы имеем с борта воздушного судна", — сообщил Сикорский.

В настоящее время межгосударственный авиационный комитет проводит расследование, белорусские специалисты рассчитывают получить параметрическую информацию, сообщает ТАСС.

Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Среди погибших четверо граждан России, трое — Белоруссии, и двое — Украины. При крушении погибло руководство "Заполярья"

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Теги: Минтранс, Ан-12, крушение, самолет



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