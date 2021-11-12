Дерипаска выиграл суд у Навального: блогер должен удалить информацию об алигархе

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление российского бизнесмена Олега Дерипаски к оппозиционеру Алексею Навальному, признав распространённые политиком сведения не соответствующими действительности.

Теперь отбывающий наказание в колонии Навальный обязан удалить информацию о миллиардере, а также опубликовать официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован. Также с оппозиционера суд взыскал 1 руб. в качестве компенсации. Как сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников, об этом просил Дерипаска.

Если Навальный после вступления решения в законную силу не исполнит решение суда, он будет подвергнут штрафу в размере 50 тыс. руб. в день за каждый день просрочки, сообщает "Интерфакс".

Дерипаска подал иск в конце февраля 2020 года и требовал 1 руб. в качестве компенсации морального вреда. Миллиардер хотел, чтобы Навальный опроверг свои обвинения в "незаконной поддержке государства на нерыночных условиях".

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