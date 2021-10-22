22 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

"Слуга народа" потеряла свою популярность

Правящая партия на Украине "Слуга народа" впервые с 2019 года, то есть с момента своего создания, утратила лидерство в рейтинге популярности политических сил. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
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Среди тех, кто определился, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Слуга народа" получили чуть больше 15%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - почти 14%, "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 13%. Хотя это партийные рейтинги, а не индивидуальные, в значительной степени они отражают падение доверия к президенту Владимиру Зеленскому, который два года назад разгромно победил во втором туре Порошенко - 73% против 25%. Однако всего за два года он потерял почти все доверие украинцев, поскольку больше всего за него голосовали в юго-восточных областях. Порошенко, напротив, уверенно занял электоральную нишу в западных регионах.

Также можно отметить, что только у "Слуги народа" падение происходит неуклонно, в то время как у остальных партий рейтинг колеблется. 45% респондентов полагают, что нынешняя власть не отличается от прошлой, а 30% считают ее еще хуже предыдущей. Только 22% считают ее лучшей.

Накануне был обнародован президентский рейтинг. У Зеленского он за месяц упал почти на 10%. Вероятно, сказался скандал с обнаруженными у него офшорами (62% знают об этом). Показательно, что Зеленский, комментируя их, так и не опроверг их наличие. Правда, у Зеленского еще есть преимущество: у него 25%, а у идущего следом Порошенко - менее 16%. Запрещенное на "Украине" издание "Страна" даже опубликовало материал с заголовком "Вова-25%", намекая на ничтожный уровень поддержки после огромного кредита доверия, полученного на президентских выборах.

Падение рейтинга власти вызвано тем, что 62% опрошенных считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, наоборот думают только 23%. Негативно на рейтинге власти сказалась и недавнее смещение спикера Рады Дмитрия Разумкова, который старался сохранять более нейтральную позицию.

"В дополнение ко всему в стране намечается тарифный кризис, поэтому тенденция снижения рейтингов власти продолжится", - пишет политолог Руслан Бортник.

Депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко отмечает, что два с половиной года были "посвящены роликам, пиару, видеообращениям", но не реальным делам. А Депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что "идиоты, которые голосовали за Зеленского, сегодня умирают с голоду; люди обмануты, голодные, а теперь еще в холоде".

"Другой "народный президент" Ющенко закончил свой срок с 5%. Зеленскому везет в том плане, что у него пока нет конкурентов - Порошенко и Тимошенко всех достали не меньше", - пишет телеграм-канал "The Панда".

Напомним, еще год назад "Слуга народа" проиграла местные выборы, не сумев почти нигде получить большого представительства.

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"Слуга народа" потеряла свою популярность

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, слуга народа, рейтинг



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