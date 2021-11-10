Россияне рассказали о своем отношении к полиции

Граждане России заявили, что типичный полицейский опрятен, вежливый, крепкий.

Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ко Дню полиции. Собирательный образ типичного сотрудника правоохранительных органов в представлении россиян скорее положительный.

Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, соотечественники видят типичного российского полицейского как опрятного (81 п. индекса оценки характера представителей полиции), храброго, вежливого, сильного и крепкого (по 68 п.), а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего (по 66 п.) человека", — говорится в результатах исследования.

Как сообщалось, в челябинской полиции подтвердили, что между двумя сотрудниками ведомства произошла драка.