Минздрав: Только 2% вакцинированных россиян заболевают COVID-19

Только 2% россиян, вакцинированных от коронавируса, сегодня заболевают COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед". "Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные", - цитирует министра ТАСС. Мурашко добавил, что в стране бустерную (повторную) прививку уже сделали 1,8 млн человек.