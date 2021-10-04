Минздрав: Только 2% вакцинированных россиян заболевают COVID-19
Только 2% россиян, вакцинированных от коронавируса, сегодня заболевают COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед". "Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные", - цитирует министра ТАСС. Мурашко добавил, что в стране бустерную (повторную) прививку уже сделали 1,8 млн человек.
Ранее Мурашко сообщал, что более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, около 40 млн из них завершили вакцинацию.